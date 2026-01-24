ATELIER LACTOFERMENTATION

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La lactofermentation est une technique de conservation ancestrale!

Découvrez la 5eme saveur grâce à la lactofermentation, lors de l’atelier proposé le 31 janvier au Patio a Lodeve de 14h à 16h.

Inscription obligatoire au 06 63 34 19 98

La lactofermentation est une technique de conservation ancestrale de plusieurs milliers d’années, nutritionnellment intéréssante. Elle permet la destruction de bactéries pathogènes et sublime les saveurs.

On peut l’utiliser telle qu’elle dans les salades, les sandwiches, les plats chauds ou froids, les tartes salés, en apéritif.

Découvrez la 5eme saveur grâce à la lactofermentation, lors de l’atelier proposé le 31 janvier au Patio a Lodeve de 14h à 16h.

Inscription obligatoire au 06 63 34 19 98 .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 63 34 19 98 clnbarbier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lacto-fermentation is an ancestral preservation technique!

Discover the 5th flavor thanks to lactofermentation, during the workshop proposed on January 31 at Le Patio in Lodeve from 2 to 4 pm.

Registration required: 06 63 34 19 98

L’événement ATELIER LACTOFERMENTATION Lodève a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC