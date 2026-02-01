Atelier laine à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu
Lieu-dit La Thibaudaie, le Bourg-d'Iré, Segré-en-Anjou Bleu, Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
2026-02-28
La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vouspropose un atelier laine, le samedi 28 février 2026
Notions pédagogiques qui produit de laine, pourquoi, etc…
Démonstration de tonte aux forces
Aborder plusieurs étapes de transformation de la laine cardage, filage et feutrage
Chaque participant peut fabriquer un support avec de la laine et repartir avec.
A partir de 5 ans, 10€ par personne.
Sur inscription .
Lieu-dit Thibaudaie, le Bourg-d'Iré, Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire, Pays de la Loire
+33 6 77 78 62 68
fermeaux5chemins@gmail.com
English :
La Ferme aux 5 chemins, in Le Bourg-d’Iré, offers a wool workshop on Saturday, February 28, 2026
