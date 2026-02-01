Atelier laine à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

Atelier laine à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vouspropose un atelier laine, le samedi 28 février 2026

Notions pédagogiques qui produit de laine, pourquoi, etc…

Démonstration de tonte aux forces

Aborder plusieurs étapes de transformation de la laine cardage, filage et feutrage

Chaque participant peut fabriquer un support avec de la laine et repartir avec.

A partir de 5 ans, 10€ par personne.

Sur inscription .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com

English :

La Ferme aux 5 chemins, in Le Bourg-d’Iré, offers a wool workshop on Saturday, February 28, 2026

