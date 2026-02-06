Atelier Laine et carton Forgeneuve Meuzac

Atelier Laine et carton

Atelier Laine et carton Forgeneuve Meuzac vendredi 20 février 2026.

Atelier Laine et carton

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Selon une croyance populaire, l’attrape-rêve empêche les cauchemars de venir perturber le sommeil. Ils sont capturés dans ses filets et brûlés aux premières lueurs du jour. Sur inscription   .

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51  contact@maisonduperecastor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Laine et carton

L’événement Atelier Laine et carton Meuzac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne