Atelier laine feutré du mouton au feutre Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence

Atelier laine feutré du mouton au feutre

Place de la mairie Café Aux Goût des Autres Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2026-02-08 13:30:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Atelier laine feutré organisé le dimanche 8 février 2026 à 13h30 au café associatif de la Cornuaille.

Organisé par le café associatif Au Goûts des Autres.

Atelier sur inscription à loullagentil@proton.me ou 06 52 29 37 40

Proposition de restauration & bar et Concert à 17h par le groupe Orange Cats pour terminer la journée. .

+33 6 52 29 37 40 loullagentil@proton.me

English :

Felt wool workshop organized on Sunday February 8, 2026 at 1:30pm at the café associatif de la Cornuaille.

