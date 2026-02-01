Atelier laine feutré du mouton au feutre Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence
Atelier laine feutré du mouton au feutre Place de la mairie Val d’Erdre-Auxence dimanche 8 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Début : 2026-02-08 13:30:00
fin : 2026-02-08 16:30:00
2026-02-08
Atelier laine feutré organisé le dimanche 8 février 2026 à 13h30 au café associatif de la Cornuaille.
Organisé par le café associatif Au Goûts des Autres.
Atelier sur inscription à loullagentil@proton.me ou 06 52 29 37 40
Proposition de restauration & bar et Concert à 17h par le groupe Orange Cats pour terminer la journée. .
Place de la mairie Café Aux Goût des Autres Val d’Erdre-Auxence 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 29 37 40 loullagentil@proton.me
English :
Felt wool workshop organized on Sunday February 8, 2026 at 1:30pm at the café associatif de la Cornuaille.
L’événement Atelier laine feutré du mouton au feutre Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Anjou bleu