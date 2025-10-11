Atelier laine feutrée à Boursay Boursay

Atelier laine feutrée à Boursay Boursay samedi 11 octobre 2025.

Atelier laine feutrée à Boursay

8 Rue des Écoles Boursay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Découverte de la laine feutrée avec Flora Malan.

Atelier laine feutrée à Boursay. Laine feutrée Tour de cou (snood) en laine de mérinos fine. Lors de cet atelier, vous allez manipuler avec délicatesse ! de la laine mérinos fine en ruban peigné. Autour d’un gabarit, vous déposerez deux couches de fibres légères. Avec de l’eau, du savon et du mouvement, vous découvrirez comment transformer la fibre en une matière douce, solide, chaude et respirante le feutre. Vous repartirez avec votre création parfaite pour l’hiver un tour de cou décoré. Pour les débutants découvrir la base technique du feutrage de la laine autour d’un gabarit. Pose d’un décor. Nouvelle technique pour les plus avancés feutrer avec de la laine fine en ruban peigné. Nouvelle technique de pose. Formatrice Flora Malan. Sur réservation. .

8 Rue des Écoles Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 92 01

English :

Discover felted wool with Flora Malan.

German :

Entdeckung der gefilzten Wolle mit Flora Malan.

Italiano :

Scoprite la lana infeltrita con Flora Malan.

Espanol :

Descubra la lana afieltrada con Flora Malan.

L’événement Atelier laine feutrée à Boursay Boursay a été mis à jour le 2025-09-03 par OT de Vendome Territoires Vendomois