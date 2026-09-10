Atelier Laine feutrée avec l’artiste Laurane Desjonquères, Résidence d’artiste, Issoudun

Informations pratiques

Atelier Laine feutrée avec l’artiste Laurane Desjonquères Dimanche 20 septembre, 10h00 Résidence d’artiste Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Dans le cadre des portes ouvertes de sa résidence les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’artiste Laurane Desjonquères vous propose un atelier pour apprendre à faire un tableau en laine feutrée.

Artiste plasticienne, Laurane Desjonquères développe une pratique centrée sur le textile, interrogeant la place du vivant et des savoir-faire artisanaux au sein de notre société. Par l’apprentissage de la transformation de la laine brute jusqu’au fil teint, elle explore les relations entre artisanat et industrialisation, gestes traditionnels et automatisation, nature et urbanisation.

Résidence d’artiste 2 rue de la Triperie 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 21 01 76 »}]

Dans le cadre des portes ouvertes de sa résidence les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’artiste Laurane Desjonquères vous propose un atelier pour apprendre à …

© Laurane Desjonquères