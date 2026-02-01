Atelier Laine Feutrée Bédée
Atelier Laine Feutrée Bédée mercredi 18 février 2026.
Atelier Laine Feutrée
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Le mercredi 18 février de 15h à 16h30, Kakou Création vous propose un atelier laine feutrée à son atelier.
La saison des premières fleurs est ouverte.
Fragiles et pourtant si fortes, les perce-neige annoncent le retour de la lumière, la douceur qui renaît sous la terre encore endormie.
Je vous invite à un atelier de feutrage humide,
pour créer ensemble une perce-neige en laine,
dans un moment calme, créatif et profondément ressourçant.
Atelier accessible à tous, même sans expérience
Un temps pour ralentir, créer avec les mains et se relier à la nature
En présence places limitées Sur réservation.
Renseignement www.artistedelanature.com .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Laine Feutrée Bédée a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Montfort Communauté