Atelier Laine Feutrée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Le mercredi 18 février de 15h à 16h30, Kakou Création vous propose un atelier laine feutrée à son atelier.

La saison des premières fleurs est ouverte.

Fragiles et pourtant si fortes, les perce-neige annoncent le retour de la lumière, la douceur qui renaît sous la terre encore endormie.

Je vous invite à un atelier de feutrage humide,

pour créer ensemble une perce-neige en laine,

dans un moment calme, créatif et profondément ressourçant.

Atelier accessible à tous, même sans expérience

Un temps pour ralentir, créer avec les mains et se relier à la nature

En présence places limitées Sur réservation.

Renseignement www.artistedelanature.com .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

