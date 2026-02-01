Atelier Laine Feutrée Coeur Bédée
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Le dimanche 22 février de 15h à 17h, Kakou Création vous propose un atelier laine feutrée coeur à son atelier.
Et si, en février, tu t’offrais un temps pour toi ?
Un moment pour ralentir, te poser,
et renouer avec ta créativité, simplement.
Cet atelier est une invitation à prendre soin de toi et écouter ton cœur à travers le feutrage à l’aiguille.
Tu créeras un cœur en laine feutrée,
que tu pourras décorer librement
motifs de type mandala, nœud celtique ou formes intuitives.
Aucun prérequis
Un espace bienveillant, créatif et ressourçant
Atelier en présence places limitées. Sur réservation.
Renseignement www.artistedelanature.com .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
