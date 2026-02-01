Atelier Laine Feutrée Coeur

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le dimanche 22 février de 15h à 17h, Kakou Création vous propose un atelier laine feutrée coeur à son atelier.

Et si, en février, tu t’offrais un temps pour toi ?

Un moment pour ralentir, te poser,

et renouer avec ta créativité, simplement.

Cet atelier est une invitation à prendre soin de toi et écouter ton cœur à travers le feutrage à l’aiguille.

Tu créeras un cœur en laine feutrée,

que tu pourras décorer librement

motifs de type mandala, nœud celtique ou formes intuitives.

Aucun prérequis

Un espace bienveillant, créatif et ressourçant

Atelier en présence places limitées. Sur réservation.

Renseignement www.artistedelanature.com .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Laine Feutrée Coeur Bédée a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Montfort Communauté