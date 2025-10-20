Atelier Savons Feutrés SARLABOUS Sarlabous
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Fabrication de savons feutrés avec Harmonie (à partir de 14 ans). Technique du feutre à l’eau chaude et savonneuse.
Atelier Feutrage
Durée 1H 25€ personne. Matériel fourni.
Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
English :
Felt soap making with Harmonie (from age 14). Felt technique using hot, soapy water.
Felting workshop
Duration: 1H 25? person. Materials supplied.
Information and registration with Harmonie 06 22 07 50 12
German :
Herstellung von gefilzten Seifen mit Harmonie (ab 14 Jahren). Filztechnik mit warmem Wasser und Seife.
Workshop Filzen:
Dauer: 1 Stunde 25? Person. Material wird zur Verfügung gestellt.
Informationen und Anmeldung bei Harmonie: 06 22 07 50 12
Italiano :
Realizzazione di sapone infeltrito con Harmonie (dai 14 anni). Tecnica del feltro con acqua calda e sapone.
Laboratorio di infeltrimento:
Durata: 1 ora 25 € a persona. Materiale fornito.
Informazioni e iscrizioni presso Harmonie: 06 22 07 50 12
Espanol :
Fabricación de jabón de fieltro con Harmonie (a partir de 14 años). Técnica del fieltro con agua caliente y jabón.
Taller de fieltro
Duración: 1 hora 25 euros por persona. Materiales proporcionados.
Información e inscripciones en Harmonie: 06 22 07 50 12
