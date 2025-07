Atelier Laine Frazé

Atelier Laine Frazé mercredi 23 juillet 2025.

Atelier Laine

2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Début : 2025-07-23 14:30:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Réalisez votre crayon en laine feutrée !

Partez à la découverte des animaux laineux, des étapes du travail de la laine et réalisez un crayon en laine feutrée.

A partir de 3 ans.

+33 7 85 71 28 36

English :

Make your own felted wool pencil!

Discover woolly animals, learn how wool is processed and make your own felted wool pencil.

Ages 3 and up.

German :

Stellen Sie Ihren Bleistift aus gefilzter Wolle her!

Entdecken Sie die wolligen Tiere, die Schritte der Wollverarbeitung und stellen Sie einen Bleistift aus gefilzter Wolle her.

Ab 3 Jahren.

Italiano :

Realizza la tua matita di lana infeltrita!

Scoprite gli animali lanosi e le diverse fasi di produzione della lana e realizzate la vostra matita di lana infeltrita.

Dai 3 anni in su.

Espanol :

Crea tu propio lápiz de lana de fieltro

Aprende más sobre los animales lanudos y las diferentes etapas de la producción de lana, y haz tu propio lápiz de lana de fieltro.

A partir de 3 años.

