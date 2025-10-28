Atelier Laine Frazé

Atelier Laine Frazé mardi 28 octobre 2025.

Atelier Laine

2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Réalisez votre crayon en laine feutrée !

L’association Nature O Pattes organise un atelier laine à partir de 3 ans, le 28 octobre 2025 à La Passerelle.

Au programme

Découverte des animaux laineux

Présentation des étapes du travail de la laine.

Réalisation d’un crayon feutrée.

Sur inscription.

2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Make your own felted wool pencil!

The Nature O Pattes association is organizing a wool workshop for children aged 3 and over, on October 28, 2025 at La Passerelle.

On the program:

Discovery of woolly animals

Presentation of the steps involved in working with wool.

Production of a felted crayon.

Registration required.

German :

Stellen Sie Ihren Bleistift aus gefilzter Wolle her!

Der Verein Nature O Pattes organisiert am 28. Oktober 2025 in La Passerelle einen Woll-Workshop für Kinder ab 3 Jahren.

Auf dem Programm stehen:

Entdeckung der wolligen Tiere

Vorstellung der Arbeitsschritte bei der Wollverarbeitung.

Herstellung eines gefilzten Bleistifts.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Realizzate la vostra matita di lana infeltrita!

L’associazione Nature O Pattes organizza un laboratorio di lana per bambini dai 3 anni in su il 28 ottobre 2025 a La Passerelle.

In programma:

Scoperta degli animali di lana

Introduzione alle diverse fasi della produzione della lana.

Realizzazione di una matita infeltrita.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Crea tu propio lápiz de lana afieltrada!

La asociación Nature O Pattes organiza un taller de lana para niños a partir de 3 años el 28 de octubre de 2025 en La Passerelle.

En el programa:

Descubrimiento de los animales laneros

Introducción a las diferentes etapas de la producción de la lana.

Realización de un lápiz de fieltro.

Inscripción obligatoria.

