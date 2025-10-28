Atelier Laine Frazé
Atelier Laine Frazé mardi 28 octobre 2025.
Atelier Laine
Réalisez votre crayon en laine feutrée !
L’association Nature O Pattes organise un atelier laine à partir de 3 ans, le 28 octobre 2025 à La Passerelle.
Au programme
Découverte des animaux laineux
Présentation des étapes du travail de la laine.
Réalisation d’un crayon feutrée.
Sur inscription.
2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Make your own felted wool pencil!
The Nature O Pattes association is organizing a wool workshop for children aged 3 and over, on October 28, 2025 at La Passerelle.
On the program:
Discovery of woolly animals
Presentation of the steps involved in working with wool.
Production of a felted crayon.
Registration required.
German :
Stellen Sie Ihren Bleistift aus gefilzter Wolle her!
Der Verein Nature O Pattes organisiert am 28. Oktober 2025 in La Passerelle einen Woll-Workshop für Kinder ab 3 Jahren.
Auf dem Programm stehen:
Entdeckung der wolligen Tiere
Vorstellung der Arbeitsschritte bei der Wollverarbeitung.
Herstellung eines gefilzten Bleistifts.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Realizzate la vostra matita di lana infeltrita!
L’associazione Nature O Pattes organizza un laboratorio di lana per bambini dai 3 anni in su il 28 ottobre 2025 a La Passerelle.
In programma:
Scoperta degli animali di lana
Introduzione alle diverse fasi della produzione della lana.
Realizzazione di una matita infeltrita.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¡Crea tu propio lápiz de lana afieltrada!
La asociación Nature O Pattes organiza un taller de lana para niños a partir de 3 años el 28 de octubre de 2025 en La Passerelle.
En el programa:
Descubrimiento de los animales laneros
Introducción a las diferentes etapas de la producción de la lana.
Realización de un lápiz de fieltro.
Inscripción obligatoria.
