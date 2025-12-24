Atelier laine, Relais petite enfance Thiviers

Atelier laine

Relais petite enfance 53 Bis Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Venez apprendre à réaliser des pompons, tricotins, snood, jupes de poupées, bracelets, tricot…

24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

English : Atelier laine

Come and learn how to make pompons, knitwear, snoods, dolls’ skirts, bracelets, knitting…

