Atelier laine, Relais petite enfance Thiviers mercredi 14 janvier 2026.
Atelier laine
Relais petite enfance 53 Bis Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Venez apprendre à réaliser des pompons, tricotins, snood, jupes de poupées, bracelets, tricot…
Relais petite enfance 53 Bis Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86
English : Atelier laine
Come and learn how to make pompons, knitwear, snoods, dolls’ skirts, bracelets, knitting…
