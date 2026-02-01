Atelier L’alimentation alliée de la détox M.J.C. Châteauneuf-sur-Isère
Atelier L’alimentation alliée de la détox M.J.C. Châteauneuf-sur-Isère samedi 14 février 2026.
Atelier L’alimentation alliée de la détox
M.J.C. 3, rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Avec Karine Touralbe.
Réservation avant le 04 Février.
M.J.C. 3, rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr
English :
With Karine Touralbe.
Reservations by February 04.
