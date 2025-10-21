Atelier Lampe à huile Place de l’Eglise Izernore

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Après une découverte de quelques objets en céramique conservés au musée, les enfants réalisent, à l’aide d’un moule, une lampe à huile !

Apportez une boîte pour repartir avec leur création.

A partir de 7 ans (à partir de 4 ans si accompagné d’un adulte)

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

After discovering some of the ceramic objects in the museum, children use a mold to make an oil lamp!

Bring a box to take home with them.

From age 7 (from age 4 if accompanied by an adult)

German :

Nachdem die Kinder einige der im Museum aufbewahrten Keramikobjekte kennengelernt haben, stellen sie mithilfe einer Form eine Öllampe her!

Bringen Sie eine Schachtel mit, um ihre Kreation mit nach Hause zu nehmen.

Ab 7 Jahren (ab 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen)

Italiano :

Dopo aver scoperto alcuni oggetti in ceramica del museo, i bambini useranno uno stampo per realizzare una lampada a olio!

Portare una scatola da portare a casa.

A partire dai 7 anni (dai 4 anni se accompagnati da un adulto)

Espanol :

Tras descubrir algunos de los objetos de cerámica del museo, los niños utilizarán un molde para fabricar una lámpara de aceite

Traigan una caja para llevársela a casa.

A partir de 7 años (a partir de 4 años si van acompañados de un adulto)

