Atelier Lampe à huile Place de l’Eglise Izernore

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
2026-02-10
Après une découverte de quelques objets en céramique conservés au musée, les enfants réalisent, à l’aide d’un moule, une lampe à huile !
Apportez une boîte pour repartir avec leur création.
A partir de 7 ans (à partir de 4 ans si accompagné d’un adulte)
.
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
English :
After discovering some of the ceramic objects in the museum, children use a mold to make an oil lamp!
Bring a box to take home with them.
From age 7 (from age 4 if accompanied by an adult)
