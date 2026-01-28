Atelier Lampe à huile Place de l’Eglise Izernore

Atelier Lampe à huile

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Après une découverte de quelques objets en céramique conservés au musée, les enfants réalisent, à l’aide d’un moule, une lampe à huile !

Apportez une boîte pour repartir avec leur création.

A partir de 7 ans (à partir de 4 ans si accompagné d’un adulte)

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After discovering some of the ceramic objects in the museum, children use a mold to make an oil lamp!

Bring a box to take home with them.

From age 7 (from age 4 if accompanied by an adult)

L’événement Atelier Lampe à huile Izernore a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey