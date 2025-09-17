Atelier land art avec shakers et Lucie Bisson Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Atelier land art avec shakers et Lucie Bisson Médiathèque Boris-Vian Montluçon mercredi 17 septembre 2025.
Atelier land art avec shakers et Lucie Bisson
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Un atelier inventif en pleine nature, dès 6 ans.
.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
An inventive workshop in the heart of nature, from age 6.
German :
Ein erfinderischer Workshop inmitten der Natur, ab 6 Jahren.
Italiano :
Un laboratorio inventivo nel cuore della natura, a partire dai 6 anni.
Espanol :
Un taller de inventiva en plena naturaleza, a partir de 6 años.
L’événement Atelier land art avec shakers et Lucie Bisson Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme