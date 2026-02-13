Atelier Land-art et mouvement, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Atelier Land-art et mouvement Samedi 14 février, 16h45 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T16:45:00+01:00 – 2026-02-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T16:45:00+01:00 – 2026-02-14T17:30:00+01:00

En lien avec le monde du jardin du livre « Quatre pattes » de Gaetan Dorémus, venez découvrir avec votre jeune enfant des matériaux de la nature, mis en scène par le mouvement ou bien installés de façon détournée. L’association Pépita est une association d’éveil artistique et culturel pour la petite enfance (0-3 ans) et l’enfance (4-8 ans), et porteuse de projets d’actions en soutien à la parentalité.

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

