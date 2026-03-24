Atelier Land ART La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Atelier Land ART La Bambouseraie en Cévennes Générargues dimanche 26 avril 2026.
Atelier Land ART
La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez en famille, seul ou entre amis, faire vibrer votre sensibilité artistique, lors de cet atelier Land Art, où le concept créatif vit en harmonie avec le monde naturel !
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
Bring your artistic sensibilities to life in this Land Art workshop, where the creative concept lives in harmony with the natural world!
L’événement Atelier Land ART Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme