Atelier Land ART La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Atelier Land ART

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez en famille, seul ou entre amis, faire vibrer votre sensibilité artistique, lors de cet atelier Land Art, où le concept créatif vit en harmonie avec le monde naturel !

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

Bring your artistic sensibilities to life in this Land Art workshop, where the creative concept lives in harmony with the natural world!

L’événement Atelier Land ART Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme