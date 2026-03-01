Atelier Land Art

Parc du Châtenet Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:50:00

fin : 2026-03-28 11:50:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, l’association Les P’tites mains pour demain organise un atelier Land Art.

Inscriptions obligatoires.

Réservations et informations complémentaires auprès du service animation. .

Parc du Châtenet Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@lepalaissurvienne.fr

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English : Atelier Land Art

L’événement Atelier Land Art Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole