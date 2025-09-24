Atelier Land Art parc de la crapaudine Nantes

Atelier Land Art parc de la crapaudine Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 14:00 – 16:00

Gratuit : non Gratuit. Gratuit. Sans Inscription.https://www.ecopole.org/25ans/#parcours Tout public

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) du réseau de l’environnement, l’association Repousse propose un atelier Land Art pour tous les âges et adapté pour toutes les personnes porteuses d’un handicap.Le but : faire lever les yeux des usagers du parc vers les arbres du parc en créant des œuvres participatives et éphémères avec les habitants. Explication du Land Art avec exemple et atelier libre de confection en nature. Gratuit. SANS inscription.

parc de la crapaudine Nantes 44202

0240485454