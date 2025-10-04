Atelier land art Quartier Livres La Clayette

Atelier land art Samedi 4 octobre, 15h00 Quartier Livres Saône-et-Loire

A partir de 5 ans

Créez avec ce que vous offre la nature !

Laissez libre cours à votre imagination et participez à la réalisation d’une œuvre d’art collective en utilisant des éléments naturels récoltés spécialement pour l’occasion : bois, fleurs, feuilles, cailloux… Un moment créatif et convivial pour petits et grands, qui invite à observer la nature autrement et à transformer ses trésors en une création unique et poétique.

Quartier Livres 1b Impasse du Vieux Moulin, 71800 La Clayette, France La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385265893 https://www.bibliotheques-en-brionnais.net/index/index/id_profil/60

