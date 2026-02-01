Atelier Land Art Saint-Brice
Atelier Land Art Saint-Brice mardi 24 février 2026.
Atelier Land Art
Forêt de Bellebranche Saint-Brice Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 16:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-24 2026-02-26 2026-02-28
Participez à une atelier créatif sur le thème de la nature !
Mardi 24 février Land Art 1/3
Jeudi 26 février Land Art 2/3
Samedi 28 février Land Art 3/3
16h
Création et évolution d’œuvres collectives
Forêt de Bellebranche
Il est possible de s’inscrire pour une seule date, à votre guise. .
Forêt de Bellebranche Saint-Brice 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88 benedicta@etik.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a creative workshop on the theme of nature!
L’événement Atelier Land Art Saint-Brice a été mis à jour le 2026-02-04 par SUD MAYENNE