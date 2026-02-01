Atelier Land Art Saint-Brice

Atelier Land Art

Forêt de Bellebranche Saint-Brice Mayenne

Début : 2026-02-24 16:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-24 2026-02-26 2026-02-28

Participez à une atelier créatif sur le thème de la nature !

Mardi 24 février Land Art 1/3

Jeudi 26 février Land Art 2/3

Samedi 28 février Land Art 3/3

16h

Création et évolution d’œuvres collectives

Forêt de Bellebranche

Il est possible de s’inscrire pour une seule date, à votre guise. .

Forêt de Bellebranche Saint-Brice 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88 benedicta@etik.com

English :

Take part in a creative workshop on the theme of nature!

