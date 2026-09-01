Atelier Land-Art « Vieilles branches » Le Mazeau
samedi 19 septembre 2026 · Le Mazeau
Informations pratiques
Le Mazeau
Atelier Land-Art « Vieilles branches »
Route de la Sèvre Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Animation organisée dans le cadre des Atlas de la Biodiversité
Atelier Land-Art « Vieilles branches »
Participez à la création d’une œuvre collective de Land Art conviviale et originale aux cotés de Vanessa Jousseaume.
Le concept ? Métamorphoser des branches d’arbres inversées (ramures vers le sol) en personnages uniques grâce à des lambeaux de tissu et divers accessoires. Une belle façon de mêler art, nature et imagination en famille !De 10h à 17h
Route de la Sèvre, 85420 Le Mazeau
https://maps.app.goo.gl/EM3pQYpPx6CjUoP96
Gratuit
Inscriptions obligatoires : accueil@mairielemazeau.fr – 02 51 52 91 14 .
Route de la Sèvre Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 14 accueil@mairielemazeau.fr
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English :
Animation organized within the framework of the Atlas of Biodiversity
L’événement Atelier Land-Art « Vieilles branches » Le Mazeau a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin