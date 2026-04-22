Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly Bellenot-sous-Pouilly
Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly Bellenot-sous-Pouilly samedi 30 mai 2026.
Bellenot-sous-Pouilly
Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly
null Rue de la Fontaine Bellenot-sous-Pouilly Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Et si vous veniez créer avec la nature ?
Le temps d’un après-midi, laissez place à l’imagination et venez découvrir le Land’Art en famille !
Feuilles, fleurs, brindilles… La nature devient votre terrain de jeu pour réaliser de jolies créations éphémères, seul ou en famille.
Une activité ludique, créative et accessible à tous, petits et grands !
RDV au lavoir Ruelle de la fontaine à Bellenot sous Pouilly
Au programme
Récolte d’éléments naturels
Création en pleine nature
Découverte des œuvres
Goûter convivial
Venez partager un moment simple, joyeux et au grand air ! .
null Rue de la Fontaine Bellenot-sous-Pouilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bellenotrement@gmail.com
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English : Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly
L’événement Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly Bellenot-sous-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)