Bellenot-sous-Pouilly

Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly

null Rue de la Fontaine Bellenot-sous-Pouilly Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Et si vous veniez créer avec la nature ?

Le temps d’un après-midi, laissez place à l’imagination et venez découvrir le Land’Art en famille !

Feuilles, fleurs, brindilles… La nature devient votre terrain de jeu pour réaliser de jolies créations éphémères, seul ou en famille.

Une activité ludique, créative et accessible à tous, petits et grands !

RDV au lavoir Ruelle de la fontaine à Bellenot sous Pouilly

Au programme

Récolte d’éléments naturels

Création en pleine nature

Découverte des œuvres

Goûter convivial

Venez partager un moment simple, joyeux et au grand air ! .

null Rue de la Fontaine Bellenot-sous-Pouilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bellenotrement@gmail.com

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English : Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly

L’événement Atelier Land’Art en famille- Bellenot sous Pouilly Bellenot-sous-Pouilly a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)