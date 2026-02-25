Atelier land’art marin Kerlouan
mercredi 15 avril 2026
Atelier land’art marin
Site de Meneham Kerlouan Finistère
09:30:00
12:30:00
2026-04-15
Fresque participative Couleurs de printemps
Dans le cadre du Printemps à Meneham, venez participer à un atelier créatif en pleine nature et laissez libre cours à votre imagination !
Guidés par Annick Tilly, de L’Atelier Graines d’Art, les participants découvriront le land’art une pratique artistique qui consiste à créer avec les trésors que nous offre la nature. Coquillages, algues, verres polis, plumes, etc. deviendront les matières premières d’une grande fresque collective aux couleurs du printemps.
Au programme
– découverte du land’art et de son esprit respectueux de l’environnement
– exploration des alentours de Meneham pour observer formes, textures et couleurs
– collecte raisonnée d’éléments naturels
– création d’une fresque éphémère inspirée du printemps
Infos pratiques
– réservation sur meneham.bzh et dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Brignogan
– à partir de 7 ans (inscriptions possibles en duo parent/enfant)
– groupe limité à 12 personnes, possibilité d’inscrire un enfant seul ou de choisir l’option duo parent/enfant (4 billets duo disponibles)
– RDV devant l’accueil du site
– durée 3 heures
– prévoir une tenue adaptée à la météo
Une belle occasion de créer ensemble, d’observer autrement le paysage marin et de célébrer le printemps à travers une œuvre collective et éphémère. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
