Atelier land’art marin Kerlouan

Atelier land'art marin

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

2026-04-15

Fresque participative Couleurs de printemps

Dans le cadre du Printemps à Meneham, venez participer à un atelier créatif en pleine nature et laissez libre cours à votre imagination !

Guidés par Annick Tilly, de L’Atelier Graines d’Art, les participants découvriront le land’art une pratique artistique qui consiste à créer avec les trésors que nous offre la nature. Coquillages, algues, verres polis, plumes, etc. deviendront les matières premières d’une grande fresque collective aux couleurs du printemps.

Au programme

– découverte du land’art et de son esprit respectueux de l’environnement

– exploration des alentours de Meneham pour observer formes, textures et couleurs

– collecte raisonnée d’éléments naturels

– création d’une fresque éphémère inspirée du printemps

Infos pratiques

– réservation sur meneham.bzh et dans les bureaux d’accueil de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven et Brignogan

– à partir de 7 ans (inscriptions possibles en duo parent/enfant)

– groupe limité à 12 personnes, possibilité d’inscrire un enfant seul ou de choisir l’option duo parent/enfant (4 billets duo disponibles)

– RDV devant l’accueil du site

– durée 3 heures

– prévoir une tenue adaptée à la météo

Une belle occasion de créer ensemble, d’observer autrement le paysage marin et de célébrer le printemps à travers une œuvre collective et éphémère. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

