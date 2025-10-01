Atelier Land’Art Départ de la médiathèque pour le parc du Prieuré Saint-Genis-de-Saintonge

Atelier Land’Art Départ de la médiathèque pour le parc du Prieuré Saint-Genis-de-Saintonge mercredi 1 octobre 2025.

Atelier Land’Art

Départ de la médiathèque pour le parc du Prieuré 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Après avoir ramassé divers feuilles, fleurs, branches etc… place à l’imagination pour créer de vraies œuvres d’arts ! Atelier créatif pour toute la famille !

.

Départ de la médiathèque pour le parc du Prieuré 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr

English :

After collecting a variety of leaves, flowers, branches, etc., let your imagination run wild as you create real works of art! A creative workshop for the whole family!

German :

Nachdem du verschiedene Blätter, Blumen, Äste usw. gesammelt hast, ist deine Fantasie gefragt, um echte Kunstwerke zu schaffen! Kreativ-Workshop für die ganze Familie!

Italiano :

Dopo aver raccolto una varietà di foglie, fiori, rami, ecc., date libero sfogo alla vostra immaginazione e create delle vere e proprie opere d’arte! Un laboratorio creativo per tutta la famiglia!

Espanol :

Después de recoger hojas, flores, ramas, etc., ¡deja volar tu imaginación y crea verdaderas obras de arte! Un taller creativo para toda la familia

L’événement Atelier Land’Art Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-09-12 par Offices de Tourisme de Jonzac