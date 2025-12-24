ATELIER LAND’ART SPÉCIAL ENFANTS

Prades-le-Lez

2026-02-24

2026-04-21

2026-02-24 2026-04-21

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Atelier Land’Art spécial enfants

Mardi 24 février et 21 avril

de 14h à 16h30

sur inscription (ouverture des inscription 1 mois avant l’atelier)

à partir de 7 ans

Laisse la nature guider tes mains, joue avec les formes et les couleurs, et crée des petits trésors venus de ton imagination.

Avec Aude Hautesserre et Florence Richard, animatrices environnement à la MDE

Pour toute demande d’animation dédiée à un groupe, il est possible d’organiser une session spécifique selon les disponibilités de l’équipe. Pour toute précision, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

