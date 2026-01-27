Atelier L’anglais fait différemment (Poésie & Slam) Troyes

Atelier L’anglais fait différemment (Poésie & Slam)

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 15:00:00

2026-02-10

Un atelier original mêlant apprentissage de l’anglais et expression artistique. À travers la poésie, les participant(e)s explorent l’imaginaire, les mots et le rythme pour enrichir leur expression écrite en anglais. Le slam permet ensuite de travailler l’oral, la prise de parole et la confiance en soi, en donnant de la voix et de l’émotion aux textes.



Cet atelier s’adresse à toute personne souhaitant améliorer son anglais de manière ludique et créative, tout en découvrant la force du spoken-word.



Pourquoi participer ?

> Libérer votre créativité

> Jouer avec le rythme, les rimes et les mots

> Découvrir la puissance du slam

> Améliorer votre anglais, à l’écrit comme à l’oral

> Vivre un atelier convivial et stimulant .

