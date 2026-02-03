Atelier Langue des signes -Différents mais ensemble Médiathèque Fontbarlettes Valence

Atelier Langue des signes -Différents mais ensemble

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Viens découvrir la langue des signes français (LSF) à partir de mots du quotidien. Une activité bienveillante pour ouvrir les yeux et les mains.

.

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover French sign language (LSF) using everyday words. A caring activity to open your eyes and hands.

L’événement Atelier Langue des signes -Différents mais ensemble Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme