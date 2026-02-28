Atelier Langue des Signes Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Atelier Langue des Signes

Samedi 4 avril 2026 de 10h30 à 11h30. Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Découvrir la langue des signes avec son tout-petit, pour les 0-3 ans avec leurs parents.Enfants

Inscriptions au 04 90 56 74 16



10h30 Médiathèque .

Boulevard Aristide Briand Bibliothèque municipale Adultes Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover sign language with your toddler, for 0-3 year olds and their parents.

L’événement Atelier Langue des Signes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence