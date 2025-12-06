ATELIER LANTERNE DE NOEL Colombières-sur-Orb

ATELIER LANTERNE DE NOEL

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Atelier lanternes de noël.

6/10ans Place limitées sur réservation.

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

Christmas lantern workshop.

6/10 yrs Places limited on reservation.

