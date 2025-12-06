ATELIER LANTERNE DE NOEL Colombières-sur-Orb

samedi 6 décembre 2025.

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Atelier lanternes de noël.
6/10ans Place limitées sur réservation.
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85  bonjour@librairielarbreapalabres.fr

Christmas lantern workshop.
6/10 yrs Places limited on reservation.

