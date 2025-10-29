Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles AUX HIRONDELLES Piets-Plasence-Moustrou
Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles AUX HIRONDELLES Piets-Plasence-Moustrou mercredi 29 octobre 2025.
Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles
AUX HIRONDELLES 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Viens créer ta lanterne d’Halloween et profite d’un goûter maison ! Sur inscription, dès 7 ans. .
AUX HIRONDELLES 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 48 62 contact@aux-hirondelles.fr
English : Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles
German : Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles
Italiano :
Espanol : Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles
L’événement Atelier lanterne d’Halloween, à l’épicerie Aux Hirondelles Piets-Plasence-Moustrou a été mis à jour le 2025-10-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran