Fabrique ta lanterne pour la Parade !

La Parade des Lanternes revient le 11 octobre !

Participez à un atelier de fabrication pour créer votre lanterne et illuminer les rues lors de cette déambulation festive.

Tous publics, matériel fourni, gratuit.

Un moment convivial à partager en famille, seul.e ou entre ami·es.

> L’atelier se déroule sur le parvis du centre de loisir Anne Sylvestre, Aubervilliers

Les Poussières 1 rue sadi carnot, Aubervilliers Aubervilliers 93300 Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France 0951048952 https://www.lespoussieres.com/ https://www.instagram.com/lespoussieres/;https://www.facebook.com/lespoussieres Implantée à Aubervilliers depuis 2006, l’association Les Poussières mène des projets artistiques, culturels, éducatifs et sociaux.

Les Poussières, c’est un lieu inattendu en plein cœur d’Aubervilliers.

Un lieu de culture, de rencontre et de création à destination des habitant.e.s et des artistes.

D’abord installés dans un ancien théâtre des années 30 situé dans le centre-ville d’Aubervilliers, nous voici désormais, au cœur du quartier Villette – Quatre Chemins, dans un bâtiment du début du 20e siècle classé patrimoine régional d’Île-de-France.

Nous y proposons des actions qui s’inscrivent dans plusieurs champs artistiques : arts visuels, spectacle vivant, cuisine, art dans l’espace public, avec une porosité évidente avec le champ social, scientifique ou encore environnemental. Aux Poussières, on peut assister à des spectacles, à des concerts, et autres performances sonores, participer à des ateliers, découvrir des recettes de cuisine, se réunir et faire de belles rencontres, danser, imaginer et créer ensemble.

Nos actions sont fondées sur la rencontre, l’échange et la perméabilité : entre donner et apprendre, entre artistes et non-artistes, entre professionnel.le.s et amateur.rice.s, entre différentes disciplines artistiques. Qu’elles aient lieu dans nos murs, chez nos partenaires ou dans l’espace public, elles sont ouvertes à tou.te.s, co-construites avec les habitant.e.s, les artistes et les structures associées. Nous proposons une approche transversale de la culture pour réunir, fédérer, décloisonner et valoriser une richesse et une diversité déjà présentes.

Nous défendons avec conviction l’inclusion, la mixité générationnelle, culturelle et sociale. Nos actions sont le reflet du multiculturalisme d’Aubervilliers.

Nos projets s’exportent également, et de plus en plus de villes et structures font appel à nous pour mener nos projets sur d’autres territoires, à l’échelle régionale, nationale et internationale. Nous agissons, comme chez nous, dans une dynamique d’accès à tou.te.s, et en nous déplaçant dans les structures de la ville, au plus près des habitant.e.s. Les Poussières

1 rue Sadi Carnot, 93300 Aubervilliers

Métro ligne 7 – Aubervilliers-Pantin /Quatre-Chemins,

Bus 170, 150, 249

©Mamadou Traoré