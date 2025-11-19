Atelier Lanterne Nuit des couleurs La Ferté-Bernard

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-11-19 15:30:00
fin : 2025-11-19 18:30:00

2025-11-19

Réalisez votre lanterne le 19 novembre en compagnie des bénévoles de St Lyphard, afin de participer à la parade de rue le 6 décembre lors de la Nuit des couleurs.
Avec Jérome Come 20 pers maxi.   .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

