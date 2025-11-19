Atelier Lanterne Nuit des couleurs La Ferté-Bernard
Atelier Lanterne Nuit des couleurs La Ferté-Bernard mercredi 19 novembre 2025.
Atelier Lanterne Nuit des couleurs
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Réalisez votre lanterne le 19 novembre en compagnie des bénévoles de St Lyphard, afin de participer à la parade de rue le 6 décembre lors de la Nuit des couleurs.
Avec Jérome Come 20 pers maxi. .
