Atelier Lanterne Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Atelier Lanterne Médiathèque du Rouillacais Rouillac mercredi 29 octobre 2025.
Atelier Lanterne
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Viens découvrir les traditions japonaises et fabriquer une lanterne à la manière des Japonais !
.
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
English :
Come and discover Japanese traditions and make a lantern the Japanese way!
German :
Komm und lerne die japanischen Traditionen kennen und baue eine Laterne nach japanischer Art!
Italiano :
Venite a scoprire le tradizioni giapponesi e a realizzare una lanterna alla maniera giapponese!
Espanol :
Venga a descubrir las tradiciones japonesas y haga un farolillo a la japonesa
L’événement Atelier Lanterne Rouillac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Rouillacais