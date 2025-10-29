Atelier Lanterne Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Viens découvrir les traditions japonaises et fabriquer une lanterne à la manière des Japonais !

English :

Come and discover Japanese traditions and make a lantern the Japanese way!

German :

Komm und lerne die japanischen Traditionen kennen und baue eine Laterne nach japanischer Art!

Italiano :

Venite a scoprire le tradizioni giapponesi e a realizzare una lanterna alla maniera giapponese!

Espanol :

Venga a descubrir las tradiciones japonesas y haga un farolillo a la japonesa

