Atelier Lanternes Médiathèque Champagney

Atelier Lanternes Médiathèque Champagney mercredi 29 octobre 2025.

Atelier Lanternes

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Le réseau des Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous propose un atelier Lanternes .

Mercredi 29 octobre à 15h, à la médiathèque de Champagney.

Dès 5 ans

Animation gratuite

Info 03 84 23 16 91 .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr

English :

German : Atelier Lanternes

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Lanternes Champagney a été mis à jour le 2025-10-13 par RONCHAMP TOURISME