Atelier Lanternes Médiathèque Champagney

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
Le réseau des Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous propose un atelier Lanternes .
Mercredi 29 octobre à 15h, à la médiathèque de Champagney.
Dès 5 ans
Animation gratuite
Info 03 84 23 16 91 .
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr
