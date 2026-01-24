Atelier lanternes « Día de muertos » Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque de Pacy-sur-Eure · Pacy-sur-Eure
Informations pratiques
Pacy-sur-Eure
Atelier lanternes « Día de muertos »
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Pour célébrer « El Día de muertos » comme en Amérique Latine, viens créer une lanterne en papier colorée et fleurie ! A partir de 8 ans.
Cette année, le réseau se pare des couleurs et de la culture Hispanophone. Focus sur une célébration particulière : El Día de muertos et sur la création d’une lanterne en papier colorée et fleurie pour honorer les morts, comme en Amérique latine !
Un atelier proposé dans le cadre de notre fil rouge ¡ Vamos ! : une année en Amérique du sud et en Espagne.
A partir de 8 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription, dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25 .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Atelier lanternes « Día de muertos »
L’événement Atelier lanternes « Día de muertos » Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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