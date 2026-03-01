Atelier lapin à décorer Boutique de Toul La Boutique de Toul Toul
Atelier lapin à décorer Boutique de Toul La Boutique de Toul Toul mercredi 25 mars 2026.
Atelier lapin à décorer Boutique de Toul
La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Atelier Lapin à décorer spécial enfants
Création de pompon, décoration de lapin et oeuf à suspendre
Sur inscription
Attention ! Changement d’horaire initialement prévu à 10h30, l’animation est à 14h.Enfants
10 .
La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est boutiquedetoul@gmail.com
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English :
Decorating rabbit workshop special for children
Creation of pom-poms, bunny decorations and hanging eggs
Registration required
Please note! Schedule change: initially scheduled for 10:30 am, the activity will now take place at 2 pm.
L’événement Atelier lapin à décorer Boutique de Toul Toul a été mis à jour le 2026-03-18 par MT TERRES TOULOISES