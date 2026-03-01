Atelier lapin à décorer Boutique de Toul La Boutique de Toul Toul

Atelier lapin à décorer Boutique de Toul

La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Atelier Lapin à décorer spécial enfants

Création de pompon, décoration de lapin et oeuf à suspendre

Sur inscription

Attention ! Changement d’horaire initialement prévu à 10h30, l’animation est à 14h.Enfants

10 .

La Boutique de Toul 14 Place du Marché Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est boutiquedetoul@gmail.com

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English :

Decorating rabbit workshop special for children

Creation of pom-poms, bunny decorations and hanging eggs

Registration required

Please note! Schedule change: initially scheduled for 10:30 am, the activity will now take place at 2 pm.

L’événement Atelier lapin à décorer Boutique de Toul Toul a été mis à jour le 2026-03-18 par MT TERRES TOULOISES