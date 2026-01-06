Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière Malicorne-sur-Sarthe

Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière

Enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte

Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’argile ! Les tout-petits s’éveillent à la matière et développent leurs sens en utilisant leurs mains ou des objets. Ils dessinent, jouent avec de l’argile liquide ou solide.

Tarif 5 € (gratuité pour l’accompagnant, 1 maximum par enfant) 45 minutes Sur réservation. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Workshop clay for toddlers awakening to the material

