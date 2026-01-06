Atelier l’argile des tout-petits éveil à la matière Malicorne-sur-Sarthe
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-02-18 11:00:00
fin : 2026-05-09 11:45:00
2026-02-18 2026-04-22 2026-05-09 2026-10-28
Enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte
Il n’y a pas d’âge pour découvrir l’argile ! Les tout-petits s’éveillent à la matière et développent leurs sens en utilisant leurs mains ou des objets. Ils dessinent, jouent avec de l’argile liquide ou solide.
Tarif 5 € (gratuité pour l’accompagnant, 1 maximum par enfant) 45 minutes Sur réservation. .
Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Workshop clay for toddlers awakening to the material
