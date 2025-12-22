Atelier L’art de faire son pain maison, La Grande École Le Havre

Atelier L’art de faire son pain maison

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 13:00:00

2026-01-24

Guidé·e par notre cheffe Sabrina, apprenez l’art de faire votre pain maison pétrir, façonner, sentir la pâte prendre vie sous vos mains. Un atelier chaleureux où le parfum du pain chaud et la convivialité feront de ce moment une véritable parenthèse gourmande.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

