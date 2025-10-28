Atelier L’art de la mosaïque Égletons
CDMA Égletons Corrèze
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Venez décorer différents supports de tesselles colorés et lumineux
A partir de 10ans / 7€ (tarif incluant l’accès libre au CDMA)
Réservation obligatoire au 05 55 93 29 66 .
CDMA Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
