Atelier L’art de la mosaïque

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier des vacances L’art de la mosaïque au musée Argentomagus.

Utilisées dès l’Antiquité, les mosaïques sont aujourd’hui des trésors archéologiques

exceptionnels. Découvrez ces décorations puis assemblez vos tesselles pour créer votre

mosaïque enfants de 8 à 12 ans ). 3 .

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

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English :

Vacation workshop The art of mosaic at the Argentomagus museum.

L’événement Atelier L’art de la mosaïque Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse