Atelier L’art de la mosaïque Saint-Marcel
Atelier L’art de la mosaïque Saint-Marcel mercredi 22 avril 2026.
Atelier L’art de la mosaïque
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier des vacances L’art de la mosaïque au musée Argentomagus.
Utilisées dès l’Antiquité, les mosaïques sont aujourd’hui des trésors archéologiques
exceptionnels. Découvrez ces décorations puis assemblez vos tesselles pour créer votre
mosaïque enfants de 8 à 12 ans ). 3 .
Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
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English :
Vacation workshop The art of mosaic at the Argentomagus museum.
L’événement Atelier L’art de la mosaïque Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse
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