Atelier l’art de la récup’ Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Atelier l’art de la récup’

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Laissez libre cours à votre imagination en transformant des déchets en objets utiles ou décoratifs. L’équipe MBA vous accompagne tout au long de cet atelier et vous sensibilise à l’importance du recyclage.

Sans réservation. Enfant accompagné d’un adulte. De 6 à 10 ans. Sans réservation. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

