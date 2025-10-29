Atelier l’art de la récup’ Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Atelier l'art de la récup' mercredi 29 octobre 2025.
Atelier l’art de la récup’
Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
14:00:00
17:00:00
2025-10-29
Laissez libre cours à votre imagination en transformant des déchets en objets utiles ou décoratifs. L’équipe MBA vous accompagne tout au long de cet atelier et vous sensibilise à l’importance du recyclage.
Sans réservation. Enfant accompagné d’un adulte. De 6 à 10 ans. Sans réservation. .
+33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
