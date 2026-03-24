Atelier l’art des fils Langeac
Atelier l’art des fils Langeac mercredi 1 avril 2026.
Atelier l’art des fils
Place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Tricot, crochet et broderie, tous niveaux, entraide et conseils pour progresser. Contacter Catherine Audigier pour tout renseignement au 06 65 47 56 84.
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Place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Knitting, crochet and embroidery, all levels, help and advice to progress. Contact Catherine Audigier on 06 65 47 56 84.
L’événement Atelier l’art des fils Langeac a été mis à jour le 2026-03-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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