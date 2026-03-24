Atelier l’art des fils

Place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Tricot, crochet et broderie, tous niveaux, entraide et conseils pour progresser. Contacter Catherine Audigier pour tout renseignement au 06 65 47 56 84.

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Place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

Knitting, crochet and embroidery, all levels, help and advice to progress. Contact Catherine Audigier on 06 65 47 56 84.

L’événement Atelier l’art des fils Langeac a été mis à jour le 2026-03-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier