Atelier l’art du conte

Place Théophane Venard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-05-30

2026-03-07 2026-05-30

La médiathèque de Doué-en-Anjou organise un atelier L’art du conte, animé par Patricia Bédard de l’association Imagin’étouchatou.

Un temps de lecture (histoires, chansons, comptines…) suivi d’un prolongement arts plastiques pour voyager, rêver… et grandir !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 7 mars 2026 à partir de 10h30.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h30. .

Place Théophane Venard Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 53 mediatheque.doue@agglo-saumur.fr

English :

The Doué-en-Anjou media library is organizing a L?art du conte workshop, led by Patricia Bédard from the Imagin?étouchatou association.

