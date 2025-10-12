Atelier L’Art du pliage de livre Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon
Atelier L’Art du pliage de livre Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon dimanche 12 octobre 2025.
Atelier L’Art du pliage de livre
Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 11:00:00
fin : 2025-10-12 12:30:00
Date(s) :
2025-10-12
.
Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier L’Art du pliage de livre Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral