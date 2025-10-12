Atelier L’Art du pliage de livre Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon

Atelier L’Art du pliage de livre Place Flandres Dunkerque Saint-Vincent-sur-Graon dimanche 12 octobre 2025.

Atelier L’Art du pliage de livre

Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12 12:30:00

Date(s) :

2025-10-12

.

Place Flandres Dunkerque Médiathèque Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier L’Art du pliage de livre Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral