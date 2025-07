Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier

Atelier l’art du portrait au Château d’Assier

Château Assier Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-07-23 10:30:00

2025-07-23

Exprimez votre créativité en réalisant votre propre portrait inspiré des personnages à l’antique !

Le château d’Assier est un exemple de conception architecturale nouvelle à la Renaissance, notamment grâce aux décors dits à l’antique. Découvrez ses décors sculptés typiques et sa façade de portraits en médaillon.

Pour figurer des personnes célèbres ou légendaires, contemporains ou proches, cet atelier propose de s’essayer à la création d’un portrait peint en argile, en petit format, inspiré de la façade du château. Les participants repartiront avec leur médaillon en comptant 24h à 48h de séchage.

sur réservation

dès 5 ans en famille 7 .

Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 40 99

English :

Express your creativity by creating your own portrait inspired by antique figures!

The Château d’Assier is a fine example of a new architectural concept from the Renaissance, thanks in particular to its antique-style decor. Discover its typical sculpted decor and medallion portrait facade.

German :

Bringen Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck, indem Sie Ihr eigenes Porträt erstellen, das von den Figuren im Stil der Antike inspiriert ist!

Das Schloss Assier ist ein Beispiel für neue architektonische Konzepte in der Renaissance, insbesondere durch die sogenannten antikisierenden Dekorationen. Entdecken Sie seine typischen geschnitzten Verzierungen und seine Fassade mit Porträts in Medaillons.

Italiano :

Esprimete la vostra creatività creando il vostro ritratto ispirato a figure in stile antico!

Il Castello d’Assier è un esempio di nuova architettura rinascimentale, grazie soprattutto alla sua decorazione in stile antico. Scoprite le sue tipiche decorazioni scolpite e la sua facciata con ritratti a medaglione.

Espanol :

Exprese su creatividad creando su propio retrato inspirado en figuras de estilo antiguo

El castillo de Assier es un ejemplo del nuevo diseño arquitectónico del Renacimiento, sobre todo gracias a su decoración de estilo antiguo. Descubra su típica decoración esculpida y su fachada de retratos con medallones.

L’événement Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Figeac