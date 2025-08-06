Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier
Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier mercredi 6 août 2025.
Atelier l’art du portrait au Château d’Assier
Château Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-06 10:30:00
fin : 2025-08-06
Date(s) :
2025-08-06 2025-08-20
Exprimez votre créativité en réalisant votre propre portrait inspiré des personnages à l’antique !
Le château d’Assier est un exemple de conception architecturale nouvelle à la Renaissance, notamment grâce aux décors dits à l’antique
Exprimez votre créativité en réalisant votre propre portrait inspiré des personnages à l’antique !
Le château d’Assier est un exemple de conception architecturale nouvelle à la Renaissance, notamment grâce aux décors dits à l’antique. Découvrez ses décors sculptés typiques et sa façade de portraits en médaillon. .
Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 35 64 06 25
English :
Express your creativity by creating your own antique-inspired portrait!
The Château d’Assier is an example of a new architectural concept from the Renaissance, thanks in particular to its antique-style decor
German :
Bringen Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck, indem Sie Ihr eigenes Porträt erstellen, das von antiken Figuren inspiriert ist!
Das Schloss Assier ist ein Beispiel für neue architektonische Konzepte in der Renaissance, insbesondere dank der sogenannten antiken Dekorationen
Italiano :
Esprimete la vostra creatività creando il vostro ritratto ispirato a figure in stile antico!
Il Castello d’Assier è un esempio di una nuova concezione architettonica del Rinascimento, grazie soprattutto alla sua decorazione in stile antico
Espanol :
Exprese su creatividad creando su propio retrato inspirado en figuras de estilo antiguo
El castillo de Assier es un ejemplo de un nuevo concepto arquitectónico del Renacimiento, sobre todo gracias a su decoración de estilo antiguo
L’événement Atelier l’art du portrait au Château d’Assier Assier a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Figeac