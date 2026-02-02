Atelier L’art thérapie intuitive découvre ton animal totem Le M3 Montignac-Lascaux

Atelier L’art thérapie intuitive découvre ton animal totem

Le M3 8 Rue Émile Lajunias Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

14h 18h. Viens découvrir ton animal totem et son symbole à travers la peinture acrylique et le pastel.

Prix libre et conscient

Viens découvrir Ton Animal Totem.

Un moment où tu rentres en communion avec ton Âme, à l’aide d’une petite méditation, un lâcher prise, avec le son et la musique.

L’intuition, les couleurs, la peinture, le dessin, révèlent ton Animal totem du moment Peut-être le chevreuil te guidera vers la douceur, le cheval vers ta puissance, la tortue vers la gratitude envers la Mère Terre.

Tout le matériel est fourni, un Thé est offert et des gâteries.

Le prix est libre en conscience. .

Le M3 8 Rue Émile Lajunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 64 08 francoise.maurien@hotmail.fr

English : Atelier L’art thérapie intuitive découvre ton animal totem

2pm 6pm. Come and discover your totem animal and its symbol through acrylic and pastel painting.

Free and conscious price

