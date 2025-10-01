Atelier L’art thérapie intuitive Le M3 Montignac-Lascaux

Atelier L’art thérapie intuitive Le M3 Montignac-Lascaux mercredi 1 octobre 2025.

Atelier L’art thérapie intuitive

Le M3 8 Rue Émile Lajunias Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Viens découvrir ton animal totem et son symbole à travers la peinture acrylique et le pastel.

Françoise Maurien t’accompagne à travers la relaxation, le mouvement, la méditation et le son.

Participation libre.

Viens découvrir ton animal totem et son symbole à travers la peinture acrylique et le pastel.

Françoise Maurien t’accompagne à travers la relaxation, le mouvement, la méditation et le son.

Participation libre. .

Le M3 8 Rue Émile Lajunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 64 08 francoise.maurien@hotmail.fr

English : Atelier L’art thérapie intuitive

Come and discover your totem animal and its symbol through acrylic paint and pastel.

Françoise Maurien accompanies you through relaxation, movement, meditation and sound.

Free admission.

German : Atelier L’art thérapie intuitive

Komm und entdecke dein Totemtier und sein Symbol mithilfe von Acryl- und Pastellmalerei.

Françoise Maurien begleitet dich durch Entspannung, Bewegung, Meditation und Klang.

Teilnahme frei.

Italiano :

Venite a scoprire il vostro animale totem e il suo simbolo utilizzando colori acrilici e pastelli.

Françoise Maurien vi guiderà attraverso il rilassamento, il movimento, la meditazione e il suono.

Ingresso libero.

Espanol : Atelier L’art thérapie intuitive

Ven a descubrir tu tótem animal y su símbolo utilizando pintura acrílica y pastel.

Françoise Maurien le guiará a través de la relajación, el movimiento, la meditación y el sonido.

Entrada gratuita.

L’événement Atelier L’art thérapie intuitive Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère